Motorine bir zam daha geliyor

Önceki hafta peş peşe zamlanan benzin ve motorin fiyatlarına dün çifte indirim gelmişti. Ancak araç sahiplerinin indirim hevesi kursağında bırakan haber geldi. Benzine yine, yeniden zam zam geliyor... İşte güncel, benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki bitmek tükenmek bilmez zamlara önceki gün indirim molası verilmişti. Orta Doğu'daki siyasi belirsizlikler ve savaş ortamı, Dolar kurundaki zirve seyri nedeniyle zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına dün yansıyan indirim araç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü ancak kötü haber çabuk geldi.

Dün hem benzine hem de motorine 1'er TL'lik zam geleceği öğrenilmişti ancak edinilen son bilgilere göre motorindeki zam 80 Kuruşa indirilirken, benzindeki zam ise şimdilik iptal edildi.

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren ( 25 Ekim Cuma ) geçerli olmak üzere motorine 80 Kuruş zam bekleniyor.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise bir fiyat değişikliği şimdilik gündemde yok.

Hatırlanacağı gibi son olarak geçen hafta motorine 76 Kuruş, benzine ise 1,59 TL Kuruş zam gelmişti. Fakat petrol fiyatlarındaki aralıksız yükseliş yerini düşüşe bırakınca dün de ( 22 Ekim Salı itibariyle ) benzinin litre fiyatına 1 TL 87 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 TL 65 kuruş indirim gelmişti.

İşte 24 Ekim Perşembe itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,25 TL

Motorin fiyatı: 42,43 TL

LPG fiyatı: 26,50 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,85 TL

Motorin fiyatı: 41,90 TL

LPG fiyatı: 26,59 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,70 TL

Motorin fiyatı: 42,93 TL

LPG fiyatı: 26,55 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,14 TL

Motorin fiyatı: 43,36 TL

LPG fiyatı: 26,80 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,24 TL

Motorin fiyatı: 43,44 TL

LPG fiyatı: 26,70 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,25 TL

Motorin fiyatı: 43,40 TL

LPG fiyatı: 26,25 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,48 TL

Motorin fiyatı: 42,73 TL

LPG fiyatı: 26,30 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,94 TL

Motorin fiyatı: 43,12 TL

LPG fiyatı: 26,16 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,05 TL

Motorin fiyatı: 43,23 TL

LPG fiyatı: 26,23 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,32 TL

Motorin fiyatı: 43,51 TL

LPG fiyatı: 25,98 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,91 TL

Motorin fiyatı: 42,01 TL

LPG fiyatı: 26,17 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,74 TL

Motorin fiyatı: 42,99 TL

LPG fiyatı: 26,38 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,95 TL

Motorin fiyatı: 43,16 TL

LPG fiyatı: 27,02 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,94 TL

Motorin fiyatı: 43,10 TL

LPG fiyatı: 26,15 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,98 TL

Motorin fiyatı: 43,20 TL

LPG fiyatı: 27,35 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,97 TL

Motorin fiyatı: 43,18 TL

LPG fiyatı: 26,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,38 TL

Motorin fiyatı: 43,52 TL

LPG fiyatı: 27,11 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.