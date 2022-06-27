Motorine de indirimcik geliyor

Hem petroldeki düşüş hem de dolardaki çekilme motorine indirim müjdesini getirdi. Motorinde 1,50 TL indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Sektor kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinde, salı gününü çarşambaya bağlayan gece 1 TL 50 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Haftalardır 17.35 TL'ye demir atan dolar kuru BDDK'nın müdahalesiyle bu sabah 16,71 TL'ye kadar düştü. Resmi ve gizli zamlarla motorin litre fiyatı 30 TL'ye benzin litre fiyatı ise 27 TL'yi geçmişti.

Akaryakıt fiyatlarına dolar ve brent petroldeki artış nedeniyle yapılan zamların ardından petrol fiyatında yaşanan düşüş indirimi beraberinde getirmişti. 22 Haziran Çarşamba günü benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirim gelmişti.

Bir yılda yüzde 304 zam

İstanbul’da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Bu geceki artışla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 304, yılbaşından bu yana yüzde 154 olacak.

Zamlarda, hükümetin politikaları sonucu yükselen döviz kurları ve küresel gelişmelerle artan petrol fiyatları etkili oldu.

FED'in kararı piyasaları yükseltti

ABD'de Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımının ardından, petrol fiyatları yeniden toparlandı. Dolar endeksi dün 2002'den bu yana en yüksek seviyesinden çıkarak petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı hafifletti.

Daha güçlü bir dolar, ABD doları ile fiyatlandırılmış petrolü diğer para birimlerinin sahipleri için daha pahalı hale getirerek talebi azaltıyor.

Gelişmelere rağmen petrol piyasasındaki görünüm, Brent petrolün 119 – 120 dolar bandına yerleştiğinin bir göstergesi oldu.

Fiyatlar sürekli zamlanıyor

Son dönemde akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran tarihinde benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, 8 Haziran tarihinde motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen zamların ardından 15 Haziran tarihinde ise benzine 95 kuruş indirim geldi.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS zam haberi vermiyor

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzine zamlar art arda gelmişti

Son dönemde akaryakıt fiyatları üst üste zamlandı. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran tarihinde benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, 8 Haziran tarihinde ise motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti.

Benzine bir yılda yüzde 255 zam

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu.

Zamlarda, hükümetin politikaları sonucu yükselen döviz kurları ve küresel gelişmelerle artan petrol fiyatları etkili oldu.