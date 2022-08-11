Motorine dün indirim, bugün zam

Motorin fiyatlarına önceki gün gelen 1 TL'lik indirim 24 saat sürebildi. Dün gece itibariyle motorine 82 kuruş zam geldi ve motorin yeniden 23 liranın üzerine çıktı.

Brent petrol fiyatlarındaki bir yukarı bir aşağı hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarına baş döndüren zam ve indirimler peş peşe geliyor.

Önceki gün 1 TL indirim gelen motorine bugün itibariyle 82 kuruş zam geldi.

Benzinde bir fiyat değişimi yaşanmazken 82 kuruşluk zamla motorin yeniden 23 liranın üzerine çıktı.

Yeni fiyatlar ne olacak?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,16 TL’ye, Ankara'da 23,27 TL’ye, İzmir'de 23,289TL'ye yükseldi.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL, Ankara'da 20,16 TL, İzmir'de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Brent petrolle birlikte bir iniyor, bir çıkıyor

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,66 dolardan işlem görüyor. Dün 98,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 95,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,75 dolardan alıcı buldu.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,34 TL’ye, Ankara’da 22,45 TL’ye, İzmir’de 22,47 TL’ye geriledi.

Akaryakıt fiyatları enflasyon raporunda

Öte yandan dün açıklanan ve yüzde 79,6 ile 24 yılın rekorunu kıran enflasyonun ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda akaryakıt fiyatlarına ilişkin detay dikkat çekti. Rapora göre, temmuz ayında tüketici yıllık enflasyonu enerji grubunda gerilerken, diğer gruplarda yükseldi. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından geldi. Bu dönemde uluslararası emtia fiyatlarının etkileriyle rafine petrol ve ana metal fiyatlarında gerileme gözlense de özellikle diğer enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükseliş sürdü.

Erdoğan ve Nebati’den akaryakıt açıklaması



Akaryakıt fiyatları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artışların sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Akaryakıt fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelmiş ve Bakan Nebati, "Girdi maliyetlerindeki bu artışlar ülkemizde de fiyatları etkiliyor. Büyük ölçüde beklentilerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz” demişti.