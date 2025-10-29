  1. Anasayfa
Motorine gelen tarihi zam sonrası benzine de zam!
Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatına gelen 3 liralık zammın ardından benzin fiyatına da zam geliyor.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru devam ediyor. 

25 Ekim tarihinde motorinin litre fiyatına 3,04 TL'lik rekor bir zam gelmişti. Bu zam tarihin en büyük ikinci zammı olarak kayıtlara geçti.

Benzin ve LPG fiyatında ise değişiklik yapılmamıştı. 

BENZİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynalarından edinilen bilgiye göre, yarın itibariyle benzine zam yapılacak. Benzinin litre fiyatının 85 kuruş artacağı belirtildi. 

Zammın pompa satış fiyatına yansımasıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 54 lirayı aşacak. 

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 29 Ekim Çarşamba günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,19 TL
Motorin fiyatı: 56,43 TL 
LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,31 TL 
Motorin fiyatı: 55,41 TL
LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,54 TL 
Motorin fiyatı: 56,78 TL
LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,47 TL
Motorin fiyatı: 57,79 TL
LPG fiyatı: 30,04 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,51 TL
Motorin fiyatı:  57,80 TL
LPG fiyatı: 29,37 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,61 TL
Motorin fiyatı: 56,64 TL
LPG fiyatı: 29,11 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,95 TL
Motorin fiyatı: 57,21 TL
LPG fiyatı: 28,36 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,20 TL
Motorin fiyatı: 57,49 TL
LPG fiyatı: 28,57 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,30 TL 
Motorin fiyatı: 57,56 TL
LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,62 TL 
Motorin fiyatı: 56,85 TL
LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  54 TL 
Motorin fiyatı: 57,30 TL
LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,93 TL
Motorin fiyatı: 57,21 TL
LPG fiyatı: 27,83 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54 TL 
Motorin fiyatı:  57,23 TL
LPG fiyatı: 29,77 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,99 TL 
Motorin fiyatı: 57,23 TL
LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,63 TL 
Motorin fiyatı: 57,83 TL
LPG fiyatı: 31,06 TL

