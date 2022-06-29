Motorine indirim geldi, ikincisi yolda

Akaryakıt fiyatlarındaki geri çekilme, rekor üstüne rekor kıran motorin fiyatlarına az da olsa indirim olarak yansıdı. Bir indirim daha bekleniyor. İşte yeni indirimli fiyatlar...

Akaryakıt fiyatlarındaki zam üstüne zammın ardından bu sefer az da olsa indirim geldi.

Brent petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki sınırlı düşüş sonrası bugün itibariyle motorin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı.

22 Haziran Çarşamba günü yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından ise benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

İkinci indirim geliyor

Ayrıca sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, motorinde uygulanan 2,50 liralık indirime bu gece yarısından geçerli 84 kuruş daha destek gelecek.

İki günde toplam indirim 3,34 kuruş olacak.

29 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 27,26 TL

Motorin: 27,50 TL

LPG: 11,97 TL

İZMİR

Benzin: 27,37 TL

Motorin: 27,54 TL

LPG: 12,09 TL

ANKARA

Benzin: 27,35 TL

Motorin: 27,54 TL

LPG: 12,29 TL

Güncel brent petrol fiyatları

Dün tekrar 110 dolar seviyesini aşan Brent petrol, 29 Haziran sabahına hafif düşüşle başladı. Uluslararası piyasada Brent petrol fiyatı 113,02 dolardan işlem görüyor.

7 ayda benzine yüzde 225, motorine yüzde 264 zam

Üst üste gelen zamlar sonrasında asgari ücret ile sadece 3 depo yakıt doldurulabiliyor. 20 Aralık öncesi dolar/TL kuru yüzde 65 değer artışı ile 18 lira seviyelerine yükseldiği dönem brent Petrol fiyatı yüzde 10 düşüş yaşamıştı. O tarihte benzin bir önceki aya göre yüzde 29, mazot ise yüzde 26 zamlandı. 20 Aralık sonrası dolar kurunun 11 TL seviyelerine geri çekilmesi ve brent petrolün bir ay öncesine göre yüzde 6 değer kaybetmesine rağmen benzin bir ay öncesine göre yüzde 38, motorin yüzde 40 zamlandı. Bugün ise benzin 27,63 TL, motorin ise 30 TL’den satılıyor. Böylece son 7 aydaki artış oranı benzin litre fiyatı için yüzde 225, motorin litre fiyatı içinse yüzde 264 oldu.