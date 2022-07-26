Motorine indirim geldi, sıra benzinde

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrasında motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim yapıldı. Benzinde de çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından sonraki en düşük seviyeye geriledi. Dün 97 dolara kadar inen petrol fiyatı, akaryakıta da kademeli olarak yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik sonrası araç sahiplerine iyi haber geldi.

26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim yapıldı. Gelen indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düştü. Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi.

Gece yarısı gelen indirimle beraber İstanbul'da motorin fiyatı 24 lira 51 kuruşa düştü. İndirimin ardından motorinin litresi Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi.

Motorinin ardından bir indirim haberi de benzinden geldi. 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 48 kuruş indirim bekleniyor. İndirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 22,25, Ankara ve İzmir'de 22,36 liradan satılacak.

LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik yok.