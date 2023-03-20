Motorine indirim sevinci kısa sürdü, zam geliyor

Brent petrol fiyatları gerilemeye devam ederken motorinde geçen hafta peş peşe gelen 2 indirimin sevinci kısa sürdü. Geçen hafta 2 TL 3 Kuruş indirim gelen motorin yeni haftaya 80 kuruşluk zamla başlıyor.

Mart ayına zamla başlayan akaryakıt fiyatlarında motorine geçtiğimiz hafta önce 71 Kuruş ardından da 1,32 TL'lik peş peşe 2 indirim gelmiş ve motorin fiyatları benzin fiyatlarının gerisine düşmüştü.

Ancak indirim sevincimiz yeni hafta ile birlikte son buldu. Geçen hafta gelen toplam 2 TL 3 kuruşluk indirimin ardından bu gece yarısından sonra ( 21 Mart Salı günü geçerli olmak üzere ) motorine yeniden zam geliyor.

Piyasa yetkililerinden edinilen bilgiye göre motorin yarından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş birden zamlanacak. Benzin ve LPG grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.