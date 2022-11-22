Motorine ve benzine yeni indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme sonrasında akaryakıt fiyatlarında yeniden indirim beklentisine giren araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Hem motorine hem de benzine indirim geliyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma tüm hızıyla devam ederken, brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketlilik araç sahiplerine "yeni indirim gelir mi" sorusunu sordurmuştu.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle benzinin litre fiyatına 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş ve 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş indirim gelmişti.

İki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,19 TL’ye, Ankara’da 21,35 TL’ye, İzmir’de TL’ye 21,36 TL’ye geriledi.

Motorine de 15 Kasım Salı günü 1 lira 54 kuruş indirim geldi ve litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,79 TL’ye, Ankara’da 24,92 TL’ye, İzmir’de 24,96 TL’ye geriledi.

Brent petrol yeni haftaya da düşüşle başlayınca gözler yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Jeopolitik gerginliklere ilişkin endişelerin azalmasıyla, brent petrol fiyatlarındaki düşüş sınırlı kaldı.

Güne 87,87 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 89,11 Dolar'dan işlem görüyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre rafineri çıkış fiyatlarındaki düşüş sebebiyle 23 Kasım Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,16 TL, 24 Kasım Perşembe günü itibariyle motorinde 88 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise şu an için bir indirim bilgisi bulunmuyor.

2022 yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Son zam geçen ay başı gelmişti

Son olarak 3 Kasım 2022 Perşembe gününü 4 Kasım 2022 Cuma gününe bağlayan gece, benzin fiyatına 1 lira 31 kuruş, otogaza 49 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt zammı 4 Kasım 2022 Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.