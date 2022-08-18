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Motorine zam, benzine indirim

Motorine zam, benzine indirim

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor. Bugünden itibaren motorine 77 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim geldi. Motorinin litre fiyatı 24 lirayı aşarken, benzinin litresi 20 lira seviyelerine geriledi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Bugün itibarıyla motorine 77 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim geldi.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 24 LİRAYA YÜKSELDİ
Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 23 kuruştan, 24 liraya yükseldi. Öte yandan Ankara'da 24 lira 11 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 12 liraya çıktı.

BENZİN 20 LİRA SEVİYELERİNE İNDİ
Benzin ise İstanbul'da litre fiyatı 21 lira 16 kuruştan, 20 lira 33 kuruşa indi. Öte yandan Ankara'da 20 lira 46 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 44 liraya düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Etiketler motorin benzin zam indirim
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