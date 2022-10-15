Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Ekim ayında 4 kez zamlanan motorine 13 Ekim'de indirim gelmişti. Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü. Motorine bir kez daha zam geldi.

Brent petrol fiyatları ve kurdaki değişikliklerle benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Peş peşe zam gelen motorin fiyatına 13 Ekim'de 2 lira 13 kuruş indirim yapılmıştı. Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü. MOTORİNE ZAM Motorinin fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27,42'ye, Ankara'da 27,54'e, İzmir'de ise 27,56'ya yükseldi. AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.