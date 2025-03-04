Motorinin ardından benzine de indirim geldi

Yeni yılda zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarındaki zam fırtınasına indirim molası verildi. Motorinin ardından benzinin litre fiyatına da indirim geldi. İşte indirim sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatları bugün itibariyle bir kez daha değişti. Ancak bu sefer zam değil indirim geldi. 2025 yılının ilk gününden bu yana zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatları araç sahiplerine nefes aldırmazken yeni gün bir indirimle başladı.

Motorinin litre fiyatına 22 Şubat Cumartesi günü yapılan 1,44 TL zammın ardından motorin pek çok ilimizde 50 TL'nin de üstüne çıkmış, sadece 5 gün sonra 27 Şubat'ta ise bu zam geri alınmıştı.

Motorindeki bu fiyat değişikliğinin ardından bugün itibariyle de ( 4 Mart Salı ) benzinin litre fiyatına 1,15 TL'lik bir indirim geldi.

Benzine gelen indirim bugün akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıdı:

İşte 4 Mart Salı günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,93 TL

Motorin fiyatı: 47,35 TL

LPG fiyatı: 29,07 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,38 TL

Motorin fiyatı: 46,64 TL

LPG fiyatı: 29,16 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,30 TL

Motorin fiyatı: 47,72 TL

LPG fiyatı: 29,12 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,98 TL

Motorin fiyatı: 48,38 TL

LPG fiyatı: 28,87 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,24 TL

Motorin fiyatı: 48,70 TL

LPG fiyatı: 28,32 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,20 TL

Motorin fiyatı: 47,59 TL

LPG fiyatı: 28,37 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,69 TL

Motorin fiyatı: 48,11 TL

LPG fiyatı: 28,23 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,82 TL

Motorin fiyatı: 48,25 TL

LPG fiyatı: 28,30 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,01 TL

Motorin fiyatı: 48,44 TL

LPG fiyatı: 28,05 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,39 TL

Motorin fiyatı: 47,81 TL

LPG fiyatı: 28,95 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,75 TL

Motorin fiyatı: 48,15 TL

LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,68 TL

Motorin fiyatı: 48,11 TL

LPG fiyatı: 28,72 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,71 TL

Motorin fiyatı: 48,15 TL

LPG fiyatı: 29,42 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,69 TL

Motorin fiyatı: 48,15 TL

LPG fiyatı: 28,94 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,35 TL

Motorin fiyatı: 48,78 TL

LPG fiyatı: 29,18 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor