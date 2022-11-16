Motorinin ardından benzine de indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ile birlikte indirim yapılan motorinin ardından bir indirim haberi de benzine geldi.

Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan oynaklığın etkisiyle benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatının 93 dolara kadar inmesi ve ABD'den gelen enflasyon verilerin düşüşe geçmesi ile birlikte akaryakıtta indirim gelmeye başladı. Güne 93,27 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 93,31 Dolar'dan işlem görüyor.

Motorine gelen 1,56 TL'lik indirimin ardından bu kez de benzine 77 kuruş indirim geliyor.

Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor. Dün 1,56 lira indirim gelen motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

2022 yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Son zam geçen ay başı gelmişti

Son olarak 3 Kasım 2022 Perşembe gününü 4 Kasım 2022 Cuma gününe bağlayan gece, benzin fiyatına 1 lira 31 kuruş, otogaza 49 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt zammı 4 Kasım 2022 Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22.70 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,80 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası:



İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.69 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,78 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

Ankara:

Ankara'da benzin litre fiyatı 22.85 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,91 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İzmir:

İzmir'de benzin litre fiyatı 22.86 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.