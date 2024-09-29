Motosiklet festivalinde kan aktı

Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen motosiklet festivalinde iki kişi arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana geldi. Turhal Motosiklet Kulübü tarafından şehirde düzenlenen motosiklet festivalinin kapanış etkinliğinde iddiaya göre, Osman İ., motosikletini 'redline' diye bilinen devir kesiciye sokarak gürültü yapmaya başladı. İ., kendisini uyaran Kürşat E. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Osman İ., tabancayla E. ve yanındaki Ahmet K.’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda başından vurulan Kürşat E., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet K.'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, Osman İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.