Motosikletinin plakasını kalemle değiştiren sürücüye büyük ceza

Elazığ'da motosikletinin plakasını kalemle boyayarak değiştiren sürücüye 220 bin TL ceza kesildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde İ.Y.S. idaresindeki motosiklet durduruldu. Ekiplerin kontrolleri sırasında, sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı ve plakasını kalemle boyayarak AGF'yi AGE'ye çevirdiği tespit edildi. Ekipler tarafından ruhsat sahibi ve sürücü İ.Y.S.'ye 220 bin lira ceza yazılırken, araç ise 30 gün süre ile otoparka çekildi.

