  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mr.fast19 kimdir?

Mr.fast19 kimdir?

Mr.fast19 kimdir?
Güncelleme:

Mr.fast19'un gerçek adı Mustafa Bahçecioğlu'dur. Mr.fast19 (Mustafa Bahçecioğlu), sosyal medyada daha az parası olanlara para verdiği ve çeşitli eylemleriyle tanınan bir girişimcidir. Birbirinden güzel arabalarıyla çocukları gezdirip mutlu ediyor.

Mustafa Bahçecioğlu, Instagram, Tiktok ve Youtube'da aktif bir kullanıcıdır.

Kısa sürede Mr.fast19 (Mustafa Bahçecioğlu) Instagram'da 60 bin takipçi , TikTok'ta 88 bin takipçi, Youtube'da 30 bin aboneye sahip oldu.

 Mustafa Bahçecioğlu'na ''@Mr.fast19'' instagram hesabından ulaşabilirsiniz.

Mustafa Bahçecioğlu'nun çeşitli işletmeleri olduğu ve girişimci olduğu biliniyor.

Ayrıca çok sosyal ve tanınmış fenomenlerle çalışıyor. Herkes mr.fast19 'u seviyor, o da insanlarla paylaşmayı seven birisi olarak tanınıyor.

 Mr.fast19 gerçek ismi nedir?

Mr.fast19 gerçek adi ‘’Mustafa Bahcecioglu’’ dur.

Etiketler Mr.fast19
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kahramanmaraş'ta 2 şiddetli deprem daha
İstanbul'da ''deprem'' seferberliği başladı: Hızlı tarama testine 76 bin başvuru
Asrın felaketi AK Parti'nin oylarını da yıktı
SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı
Deprem yeni binaları yıktı, 1980'lerde yapılan bu evleri yıkamadı
Merkez Bankası faiz kararını verdi
Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
Türkiye'de alarm zilleri çalıyor! Uzmanlar ''Risk çok büyük'' diyerek uyardı
Deprem bölgesi için yeni kararlar! KDV yüzde 1'e düşürüldü
Canlı yayında 50 milyon TL bağış yapan kişi Sedat Peker miydi?