MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
DHA
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