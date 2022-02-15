MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA