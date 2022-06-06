MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi."
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