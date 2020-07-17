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  3. 17 Temmuz 2020 18:48

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava operasyonlarında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ”Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” denildi.

Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

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