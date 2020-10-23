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  3. 23 Ekim 2020 21:52

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

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