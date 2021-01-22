MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.