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  3. 4 terörist daha öldürüldü!

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"  denildi.

Etiketler barış pınarı bölgesi msb milli savunma bakanlığı
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