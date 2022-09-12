MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Twitter'da ''ReTweet'' eden de yanar: Retweet, suça ortaklık sayıldı

Sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu

Dolardan yeni 2022 yılı rekoru! Euro ve altın da uçuyor

İzmir'de rekor kıran Tarkan konserinden kazandığı para ile bakın ne yapacak