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MSB acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

MSB acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Trafik kazası sonucunda ağır yaralanan P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya şehit oldu.

MSB: "Van’ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Etiketler msb asker şehit
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