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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Milli Savunma Bakanlığı MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu
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