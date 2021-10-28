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MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı. (DHA)

Etiketler asker şehit
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