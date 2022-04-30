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MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensubu teröristlerin açtığı ateş sonucunda yaralanan P. Söz. Er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

illi Savunma Bakanlığı (MSB), bir askerin şehit olduğunu açıkladı. MSB yaptığı açıklamada terör örgütü PKK mensubu teröristlerin açtığı ateş sonucunda yaralanan P. Söz. Er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu ifade etti.

MSB yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Nurettin Uzun tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Etiketler msb duyuru
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