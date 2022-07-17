  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamayla Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT ATEŞİ ERZURUM'A DÜŞTÜ
Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın cenazesi için bugün askeri havalimanında karşılama töreni düzenleneceği ve yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Etiketler şehit msb asker
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzman isimden korkutan koronavirüs açıklaması: Aşıdan kaçabilen varyant...
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı nafaka yüzünden kavga etti
Takımdan ayrılmak istiyor: Hull City'den Fenerbahçe'ye üçüncü transfer
Fenerbahçe forvbet transferinde yeni gelişme: Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi
Yıllara meydan okuyor: Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay 50 yaşına girdi
Kilometrelerce araç kuyruğu: Tatilciler dönüşe geçti
KYK borçlarında faizler silinecek mi? Gözler Kabine toplantısında
Yolcu dolu dinlenme tesisinde yangın: Akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi
Otobüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Meteoroloji'den uyarı: Yeni haftada çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor