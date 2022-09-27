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MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersane Komutanlığı'nda meydana gelen iş kazasında Sözleşmesi Er Enes Bıyık'ın şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gölcük Tersane Komutanlığımızda, 27 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen iş kazasında, kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Etiketler şehit asker
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