MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.
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