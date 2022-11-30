MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı: Pençe-Kilit HarekAtı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu. Uzm. Çvş. Nedim KORKMAZ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.