MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, tespit edilen iki PKK/YPG üyesi terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
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