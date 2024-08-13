  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, tespit edilen iki PKK/YPG üyesi terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; 

Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Etiketler surite Fırat Kalkanı terör terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asgari ücret ortalama ücret oldu Asgari ücret ortalama ücret oldu Sokak röportajında Instagram yasağına tepki gösteren kadın tutuklandı Sokak röportajında Instagram yasağına tepki gösteren kadın tutuklandı 2. el ilanda yeni dolandırıcılık: Hem alanı hem satanı dolandırıyorlar 2. el ilanda yeni dolandırıcılık: Hem alanı hem satanı dolandırıyorlar Yaz bitiyor sanmayın: Cehennem sıcakları geri geliyor Yaz bitiyor sanmayın: Cehennem sıcakları geri geliyor Dev banka Dolar ve Euro tahminlerini güncelledi Dev banka Dolar ve Euro tahminlerini güncelledi Yanlış sünnet bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi Yanlış sünnet bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi Suudiler Ecevit’in 2 milyar Dolarlık mirasına çöktü Suudiler Ecevit’in 2 milyar Dolarlık mirasına çöktü Fahriye Evcen yaz pozlarıyla Instagram'ı salladı Fahriye Evcen yaz pozlarıyla Instagram'ı salladı Aleyna Tilki'nin özelini internette yayınlayan zanlıdan garip savunma Aleyna Tilki'nin özelini internette yayınlayan zanlıdan garip savunma AK Parti 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili transferini doğruladı AK Parti 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili transferini doğruladı
Bankalardaki mevduatlara göre, Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu Bankalardaki mevduatlara göre, Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu A101 abarttı... Şimdi de Jet Ski satacak A101 abarttı... Şimdi de Jet Ski satacak Açık öğretime geçiş şartları değişti Açık öğretime geçiş şartları değişti Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var Sivas'ta büyük deprem Sivas'ta büyük deprem Bu nasıl baba, bu nasıl insan ? Minik çocuğa yaptıkları isyan ettirdi Bu nasıl baba, bu nasıl insan ? Minik çocuğa yaptıkları isyan ettirdi ''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada ''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un zemini en güçlü ilçesini açıkladı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un zemini en güçlü ilçesini açıkladı Eskişehir'de PUBG dehşeti: Oyun karakteri gibi giyinip, 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir'de PUBG dehşeti: Oyun karakteri gibi giyinip, 5 kişiyi bıçakladı Plajda ilginç olay: Yüzmek için girdi, elinde bir devle çıktı Plajda ilginç olay: Yüzmek için girdi, elinde bir devle çıktı