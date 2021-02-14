MSB açıkladı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu" denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol