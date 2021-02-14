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  3. 14 Şubat 2021 16:57

MSB açıkladı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu" denildi.

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