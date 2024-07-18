MSB açıkladı: 3 PKK’lı terörist teslim oldu

Survivor tarihinde bir ilk: Bartın'da çekimler başladı

Konut satışında ''ortak konut'' dönemi başladı: Ortak konut kredisi nasıl alınır?

İstanbul'da kanlı kavga: Kardeşini dövenlere ateş etti

Bir yandan çöl sıcaklarına, diğer yanda boğucu neme devam

Kur'an-ı Kerim'e bir çirkin saldırı daha... ''Gereği yapıldı''

Tamam mı, devam mı ? Arka Sokaklar için karar verildi