MSB açıkladı: 3 PKK’lı terörist teslim oldu
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MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadeleri yer aldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."
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