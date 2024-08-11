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MSB açıkladı: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
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MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili yeni bir bilgi paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

"4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz.

Etiketler MSB terör terörist
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