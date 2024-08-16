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MSB açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

Etiketler terör terörist MSB
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