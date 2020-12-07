  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Aralık 2020 15:58

MSB açıkladı! Askerlik sevk tarihlerine erteleme

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik için 23-25 Kasım ve 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecek yükümlülerin sevk tarihlerinin ertelendiğini duyurdu.

MSB açıkladı! Askerlik sevk tarihlerine erteleme
A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından askerlik sevk tarihleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır

Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir."

milli savunma bakanlığı , sevk , erteleme
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM