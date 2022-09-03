MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte Eylül kampanyalarıyla en ucuz sıfır otomobil fiyatları

Zafer Partisi’nde üst düzey isim istifa etti

Ünsal Ban ifadesinde her şeyi anlattı: ''Peker geçmişte eşimle mesajlaştığını söyledi''

Zor günleri geride bırakan Özgü Namal objektiflere böyle takıldı

Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?