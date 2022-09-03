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  3. MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi.

Etiketler msb terör
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