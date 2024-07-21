MSB açıkladı: İki bölgede 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Milli Savunma Bakanlığı, iki bölgede tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar başarılı şekilde devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgelerinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Bu operasyonlarda toplam 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
MSB tarafından "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor!" yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol