  MSB açıkladı: Türkiye ve İngiltere'den Eurofighter anlaşması

Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye kazandırılması sürecinde bir aşamanın daha tamamlandığını açıkladı. 2025 Ekim ayında uçak alımı için atılan imzaların ardından, Birleşik Krallık ile uçakların teknik ve lojistik desteğini kapsayan sözleşme bugün imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey Londra’da bir araya geldi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’ndaki toplantıda her iki Bakan önce baş başa görüşme gerçekleştirdi müteakiben de heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından her iki Bakan tarafından Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşme ise 2025 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer tarafından imzalanmıştı” ifadeleri yer aldı.

Bakan Güler ayrıca, imza töreninden sonra Royal Horseguards binasını gezerek sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Eurofighter Typhoon, çift motorlu yapısı, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş radar sistemleriyle dünyanın en etkili savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor.

 

DHA

Ünlü yapımcı Erol Köse'ye sessiz veda: ''Dünya para kazandılar, şimdi beddua ediyorlar''
Ünlü yapımcı Erol Köse'ye sessiz veda: ''Dünya para kazandılar, şimdi beddua ediyorlar''
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti kamerada
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti kamerada
Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler belli oldu
Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler belli oldu
Annesinin acısını yeni sevgilisiyle dindiren güzel oyuncunun aşkı bitti; komşuları polisi aradı!
Annesinin acısını yeni sevgilisiyle dindiren güzel oyuncunun aşkı bitti; komşuları polisi aradı!
Trafikte artık bunu 2 kez yapanın ehliyetine el konulacak!
Trafikte artık bunu 2 kez yapanın ehliyetine el konulacak!
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncunun aşk tatili göklere taşındı
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncunun aşk tatili göklere taşındı
Kan donduran olay: Babasını öldürdü, cesediyle aynı evde kaldı
Kan donduran olay: Babasını öldürdü, cesediyle aynı evde kaldı
''Altın yok'' diyene inanmayın; altında talep patlaması sonrası gece gündüz üretim kamerada!
''Altın yok'' diyene inanmayın; altında talep patlaması sonrası gece gündüz üretim kamerada!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Annesinin acısını yeni sevgilisiyle dindiren güzel oyuncunun aşkı bitti; komşuları polisi aradı! Annesinin acısını yeni sevgilisiyle dindiren güzel oyuncunun aşkı bitti; komşuları polisi aradı! Kış geldi, gitmek bilmiyor... Sağanak yağışlar ne kadar sürecek ? Kış geldi, gitmek bilmiyor... Sağanak yağışlar ne kadar sürecek ? Trump zaferini ilan etti: ''Savaşı kazandık, büyük bir hediye aldık!'' Trump zaferini ilan etti: ''Savaşı kazandık, büyük bir hediye aldık!'' Şike ve bahisten tutuklanmıştı: Metehan Baltacı'ya ilk duruşmada tahliye! Şike ve bahisten tutuklanmıştı: Metehan Baltacı'ya ilk duruşmada tahliye! Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Fikret Orman, Burak Elmas, Sabancı kardeşler, Hande Erçel... Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Fikret Orman, Burak Elmas, Sabancı kardeşler, Hande Erçel... Erol Köse'nin ölmeden 3 ay önce avukatına gönderdiği mesaj ortaya çıktı Erol Köse'nin ölmeden 3 ay önce avukatına gönderdiği mesaj ortaya çıktı Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv engeline takıldı Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv engeline takıldı Türkiye'nin göklerdeki gururu Bayraktar KIZILELMA'dan gövde gösterisi! Türkiye'nin göklerdeki gururu Bayraktar KIZILELMA'dan gövde gösterisi! Trafikte artık bunu 2 kez yapanın ehliyetine el konulacak! Trafikte artık bunu 2 kez yapanın ehliyetine el konulacak! Kupa Voley'de Fenerbahçe'yi deviren Eczacıbaşı Dynavit finalde Kupa Voley'de Fenerbahçe'yi deviren Eczacıbaşı Dynavit finalde
''Altın yok'' diyene inanmayın; altında talep patlaması sonrası gece gündüz üretim kamerada! ''Altın yok'' diyene inanmayın; altında talep patlaması sonrası gece gündüz üretim kamerada! Tam 4 yıldır bitmeyen inşaatta skandal iddia: ''Emlakçılar tapulu malımızı başkasına satıyor'' Tam 4 yıldır bitmeyen inşaatta skandal iddia: ''Emlakçılar tapulu malımızı başkasına satıyor'' Son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri peş peşe açıklandı! Tüm hesaplar sil baştan! Son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri peş peşe açıklandı! Tüm hesaplar sil baştan! Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncunun aşk tatili göklere taşındı Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncunun aşk tatili göklere taşındı Salah Liverpool’dan ayrılıyor: ''Maalesef o gün geldi!'' Salah Liverpool’dan ayrılıyor: ''Maalesef o gün geldi!'' İran'dan piyasalara nefes aldıracak Hürmüz Boğazı kararı İran'dan piyasalara nefes aldıracak Hürmüz Boğazı kararı Vatandaşın, Dolar/TL, konut fiyatları, enflasyon beklentileri uçuşa geçti Vatandaşın, Dolar/TL, konut fiyatları, enflasyon beklentileri uçuşa geçti Benzin ve motorinde zam üstüne zam sonrası, şimdi de çifte indirim geldi! Benzin ve motorinde zam üstüne zam sonrası, şimdi de çifte indirim geldi! Cezaevlerinde yeni dönem: e-Avukat uygulaması hizmete açıldı Cezaevlerinde yeni dönem: e-Avukat uygulaması hizmete açıldı İstanbul'da otopark tartışması kanlı bitti: Kızının önünde kurşun yağdırdı! İstanbul'da otopark tartışması kanlı bitti: Kızının önünde kurşun yağdırdı!