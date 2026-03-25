MSB açıkladı: Türkiye ve İngiltere'den Eurofighter anlaşması

Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye kazandırılması sürecinde bir aşamanın daha tamamlandığını açıkladı. 2025 Ekim ayında uçak alımı için atılan imzaların ardından, Birleşik Krallık ile uçakların teknik ve lojistik desteğini kapsayan sözleşme bugün imzalandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey Londra’da bir araya geldi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’ndaki toplantıda her iki Bakan önce baş başa görüşme gerçekleştirdi müteakiben de heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından her iki Bakan tarafından Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşme ise 2025 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer tarafından imzalanmıştı” ifadeleri yer aldı.

Bakan Güler ayrıca, imza töreninden sonra Royal Horseguards binasını gezerek sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Eurofighter Typhoon, çift motorlu yapısı, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş radar sistemleriyle dünyanın en etkili savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor.

DHA