MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.