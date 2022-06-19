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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler msb terör
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