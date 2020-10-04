MSB böyle duyurdu! ''Parolamız: Tam isabet''

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Parolamız tam isabet. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, üç F-16 ve bir CN-235 CASA uçağı ile düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi." ifadelerine yer verildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol