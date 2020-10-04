MSB böyle duyurdu! ''Parolamız: Tam isabet''

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Parolamız tam isabet. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, üç F-16 ve bir CN-235 CASA uçağı ile düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi." ifadelerine yer verildi.