MSB duyurdu: 1 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.