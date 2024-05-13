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MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler MSB terör PKK
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