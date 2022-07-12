  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi. 

Etiketler msb duyuru terör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Başvurular başlıyor! TOKİ'den 163 bin liraya ev fırsatı: İşte il il ev fiyatları ve taksit tutarları
Tam bitti derken... Koronavirüs yeniden hortladı: Bu kez daha hızlı bulaşıyor
Denizde dehşet: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp…
Bayramda ziyaretçi akını: Nüfus 20 kat arttı
Öpücük yağmuru: Işın Karaca 19 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
Çalışma başlatıldı: Elektrik ve doğal gaz faturalarını düşürecek kritik karar!
Araba satışlarında acil durum önlemi alındı: Artık o arabalar üretilmeyecek
İş insanı ve eşi hayatını kaybetmişti: Bodrum'daki tekne kazasından yeni detaylar
Yargıtay'dan emsal karar: Babasının hesabı üzerinde oynama yapan bankacı...
İstanbul'un göbeğinde akılalmaz görüntüler: Önce darbedip sonra kaçırdılar