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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin daha Kahraman Komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB, 2 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler msb duyuru terör
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