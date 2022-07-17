MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin daha Kahraman Komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB, 2 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadeleri kullanıldı.
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