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MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK’lı teröristin 'teslim ol' çağrılarına olumlu yanıt vererek teslim olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK’lı terörist “teslim ol” çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu." denildi.

Etiketler msb terör
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