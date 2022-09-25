MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit Operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol