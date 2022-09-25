  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz!

MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz!

MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit Operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Etiketler pkk msb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyada viral oldu: ''Putin'in bu askerlerle vay haline''
Trabzon, Rize ve Artvin'de kar yağışı! Bu manzarayla uyandılar
Karamollaoğlu'ndan ''altılı masa'' sorusuna ilginç yanıt
70 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor: 1.5 milyon liralık teklifi geri çevirdi
Türkiye için büyük tehlike! Dünyada 5. sıraya yükseldik
NASA harekete geçti: İnsanlık tarihinin en önemli anlarından biri için geri sayım...
Detaylar netleşti! EYT ile kimler emekli olabilecek?
Erdoğan pankartta yazanı görünce kayıtsız kalamadı: Siz deli edeceksiniz
Rize'den acı haber: 1 asker şehit oldu
Edirne'de ortalık savaş alanına döndü: Kavgaya motosikletle daldı