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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Ortalığı kana bulamaya hazırlanan 4 terörist, komandolarımızın başarılı operasyonuyla yakalandı.

MSB'den yapılan duyuruya göre; Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

"Her türlü tedbir alınacak"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,  barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

Etiketler msb terör terörist
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