MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ortalığı kana bulamaya hazırlanan 4 terörist, komandolarımızın başarılı operasyonuyla yakalandı.

MSB'den yapılan duyuruya göre; Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

"Her türlü tedbir alınacak"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.