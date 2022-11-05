MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ortalığı kana bulamaya hazırlanan 4 terörist, komandolarımızın başarılı operasyonuyla yakalandı.
MSB'den yapılan duyuruya göre; Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
"Her türlü tedbir alınacak"
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol