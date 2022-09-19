MSB duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.
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