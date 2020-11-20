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MSB DUYURDU: ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ
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  3. 20 Kasım 2020 16:29

MSB duyurdu: Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında askerlik sevk tarihlerinin 22-24 Aralık tarihine ertelendiğini duyurdu. Terhis tarihlerinde ise değişiklik yapılmadığı bildirildi.

MSB duyurdu: Askerlik sevk tarihleri ertelendi
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Koronavirüs salgınının tırmanışa geçmesi nedeniyle bir tedbir kararı da Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. 

MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Güvenlik kaynakları terhis tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

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